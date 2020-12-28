اليوم السابع
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"كفر الشيخ" تتلقى 111 ألفا و222 طلب تصالح بقيمة 5001 مليون جنيه

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:31 م
"كفر الشيخ" تتلقى 111 ألفا و222 طلب تصالح بقيمة 5001 مليون جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء قبل 31 ديسمبر 2020 ، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد مهلة السداد التى أقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية، معلناً الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له. 

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالى 2020م، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 111 ألف و222 طلب تصالح ، بقيمة 5001 مليون و 384 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة ، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .


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