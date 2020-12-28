قرارات مجلس الوزراء.. محافظ جنوب سيناء يصدر توجيهات مشددة لمواجهة كورونا

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء توجيهات مشددة في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين استعداداً لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ومع اقتراب رأس السنة جاءت تلك التعليمات كالتالي: -

أولاً : بالنسبة لقطاع المنشآت السياحية والفندقية:

إلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق للمخالفين مع إمكانية تنظيم عشاء عادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقف أية فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات.

وتطبيق غرامة فورية على المنشآت والمطاعم والكافيهات المخالفة بالحد الأقصي للغرامة (4000) جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الغلق مع تنفيذ الغرامة.

وأضاف المحافظ بالنسبة للمواطنين يتم تطبيق غرامة فوريه 50 جنيها على الأفراد الذين لا يرتدون الكمامة من الأحد القادم، وحال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة.

حظر إقامة سرادقات العزاء وغلق قاعات المناسبات داخل المساجد أو الدور المختلفة.

تفعيل واستخدام الخط الساخن على مستوى المحافظة برقم (114).

تحددت مستشفيات العزل الآتية وطبقاً لمكان الحالات من أقرب مستشفى (مستشفى أبورديس المركزي – مستشفى نويبع المركزي – مستشفى دهب المركزي – مستشفى شرم الشيخ الدولي إضافة إلى تجهيز مدرسة التمريض بالطور لاستقبال حالات العزل بالطور ).

وتم توفير كافة المستلزمات الوقائية الطبية بجميع منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة بمدن جنوب سيناء.

وتم تحديد أماكن منافذ التطعيم باللقاح بمدن ( طور سيناء – نويبع – رأس سدر ) وطبقا للتوقيتات التي تحددها الدولة.

مناشدة المواطنين بعدم تكديس الأدويه لإتاحتها للجميع وتجنب حدوث إختناقات أو أزمات في الأدوية.

وأوضح المحافظ بالنسبة لمديرية الصحة وقطاع الصحة :تأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين وتأكيد توافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات وأيضا بالصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين .

تأكيد تكوين وإستعداد أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.

تجهيز كافة الترتيبات اللازمة للاستعداد لتنفيذ خطط الدولة لتطعيم المواطنين باللقاحات.

وبالنسبة لقيادات المدن بالمحافظة :توزيع 10 ألاف كمامة علي العاملين بالمحافظة والمدن حسب معدل التوزيع.

المتابعة والتأكد من تنفيذ كافة تلك التوجيهات لضمان الحفاظ علي مواطني جنوب سيناء ومنع انتشار فيروس كورونا.

التأكيد علي عودة الموظفين من اجازاتهم يوم الخميس وتنفيذهم عزل منزلي لمدة 3 أيام بعد العودة والتأكد التام من سلامتهم قبل العودة للعمل.