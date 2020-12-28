من جهة أخرى، أكد ممثل الإقليم في البرلمان عارف رحمانى لـ "خاما برس" أن مسلحي طالبان اختطفوا 15 راكبا، مضيفًا أن هؤلاء المسلحين خطفوا سابقًا ستة ركاب آخرين لم يطلق سراحهم حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها مسلحون من طالبان ركاباً في طريقهم إلى جازني.

