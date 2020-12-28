طلاب جامعة أسيوط يشاركون فى عمل جدارية فنية بعنوان "اللوتس والطيور".. صور

أسيوط – هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تنمية الذوق العام لدى الطالب الجامعى وإتاحة حرية الإبداع والتعبير الفنى فى شتى صوره وألوانه فى إطار من الثقة بالنفس وتحمل المسئولية، مشيراً فى ذلك إلى حرص إدارة الجامعة على توفير مناخ تعليمى ملائم للطلاب يساعدهم على اكتساب الخبرات والمعارف العلمية وتطويرها إلى جانب تحفيزهم وإعطائهم المزيد من الدعم والأمل للارتقاء بمواهبهم وميولهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لتبنى تلك القدرات المتميزة منهم وتطويرها داعياً أبنائه الطلاب فى مختلف الكليات بالجامعة إلى ضرورة مواصلة النجاح والتمييز نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح فعاليات اليوم الفنى الذى ينظمه قطاعى شئون التعليم وطلاب وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بكلية الفنون الجميلة بمشاركة جميع كليات الجامعة فى عمل جدارية فنية بعنوان "اللوتس والطيور"، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة سحر بطرس وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور منصور المنسى العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة ولفيف من أساتذة الكلية ومعاونيهم حشد من الطلاب المشاركين من مختلف كليات الجامعة.

ومن جانبه ، أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بالطلاب المشاركين فى العمل الفنى من خلال فريق واحد قائم على التفاعل المباشر وتبادل المهارات الإبداعية على نحو متميز ، وذلك فى إطار من الحرص والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب وكافة القائمين على العمل الفنى ، داعياً الطلاب الى استمرار ممارسة تلك المهارات والعمل على نشر ثقافة الفنون إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية على نحو جيد ومثمر.

كما أشارت الدكتورة مها غانم إلى سعى الجامعة المتواصل إلى دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من خلال المحافل والمعارض الفنية التى من شأنها إحداث حركة جمالية وتنويرية بين أركان مختلف كليات الجامعة ، والتأكيد على دور الفن فى الإرتقاء بالذوق العام واكتمال وثقل الشخصية ورفع الوعى الفكرى ، مشيدةً بمجهودات كلية الفنون الجميلة فى تنظيم اليوم الفنى ، وذلك بالتعاون مع رعاية الشباب ووكلاء الكلية وذلك لتنشيط الأنشطة الطلابية ورعاية المتميزين وتنمية مهاراتهم .

وحول تفاصيل اليوم الفنى أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم أن تنفيذ الجدارية الفنية يشهد مشاركة نحو 30 طالب من المتميزين فنياً من 14 كلية مشاركة بالجامعة ، وهم ( الفنون الجميلة , التربية , التربية النوعية , التجارة , الآداب , التربية الرياضية , طب الأسنان , الهندسة , الزراعة , الحاسبات والمعلومات , العلوم , الحقوق , التمريض , الصيدلة) وذلك بمساحة تبلغ ( 7 متر × 1.20 ) مقسمة إلى ثلاثة أجزاء منفصلة حرصاً على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب وحفاظاً على سلامتهم , وسيتم تجميع اللوحة عقب الانتهاء منها وعرضها فى واجهة الكلية .

وفى سياق متصل أضافت الدكتورة سحر بطرس أن اللوحة الجدارية تقوم على تصميم زهرة اللوتس والطيور بمختلف أنواعها وأشكالها حيث تحكى فى تفاصيلها العلاقة بين زهرة اللوتس والطيور فى الفن المصرى القديم وذلك من خلال روية فنية معاصرة معتمدة فى ذلك على الألوان الإكريليك البلاستيكية على الخشب , مشيرةً إلى توجه الكلية خلال الفترة المقبلة لإنشاء معرض دائم لتسويق وعرض منتجات وإبداعات طلاب الفنون الجميلة وكذلك الموهوبين من مختلف كليات الجامعة .



اليوم الفنى لطلاب كلية الفنون بجامعة اسيوط



رئيس جىامعة أسيوط مع طلاب كلية الفنون الجميلة



طلاب كلية الفنون الجميلة



الطلاب أثناء رسمهم الجداريات



رسم الجداريات باليوم الفنى لطلاب كلية الفنون بجامعة اسيوط



رئيس جامعة أسيوط يشاهد رسم الطلاب