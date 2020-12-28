طقس الخليج.. سقوط أمطار على السعودية والكويت وبارد فى البحرين

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن تكون سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعديه فى السعودية، وفى الامارات صحوا إلى غائم جزئياً أما فى البحرين باردًا نسبيًا.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا الى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعديه على أجزاء من مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية ،القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم ساعة. على الجزء الجنوبى وتكون شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم ساعه على الجزء الشمالى والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبى ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبى ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقيه الى جنوبيه شرقيه بسرعة 14-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

حركة الرياح تكون شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س على البحر.

ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والمد الثانى عند 01:36 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثانى عند الساعة 05:43.

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند 21:44 والمد الثانى عند الساعة 08:17 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثانى عند الساعة 03:16.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 27 15 75 30 دبــى 26 19 65 30 الشارقة 27 15 70 30 عجمان 26 17 75 35 أم القيوين 26 13 75 30 رأس الخيمة 24 15 80 40 الفجيرة 24 21 60 30 العين 25 12 70 30 ليوا 27 10 85 35 الرويس 24 18 80 40 السلع 23 16 75 30 دلما 26 19 75 45 طنب الكبرى 26 18 80 40 طنب الصغرى 26 18 80 40 أبو موسى 25 19 80 35

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الاثنين، فى مملكة البحرين سيكون باردًا نسبيًا وغائمًا جزئياً أحيانًا.

الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 18 °ﻡ

نهارًا

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الجنوبية .

ليلًا

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .