طائرة روسية تقدم عرضا خطيرا بالتحليق فوق سيارة على بعد أمتار قليلة.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجل مجموعة من المدونين الروس عرضا خطيرا للغاية لطائرة تسير بسرعتها الأدنى وسيارة تيسلا تسير بسرعتها القصوى بسرعة 245 كيلو مترًا في الساعة على مدرج مطار مغلق في روسيا، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للطائرة وهي تسير في ارتفاع منخفض للغاية وعلى بعد أمتار قليلة جدا تقدر بمترين من السيارة مما قد يهدد بوقوع حادث.

وتمكن المدونون من تحقيق ذلك العرض الخطير بين الطائرة والسيارة بفضل حسابات طالب رياضات وطيار عسكري متقاعد محترف، وكان الخطر الرئيسي لهذا العرض يكمن في انقلاب الطائرة وسقوطها على السيارة لأنه تبين أن السرعة القصوى للسيارة تيسلا هي نفس السرعة الأدنى الممكن للطائرة.



الطائرة على خطوات من السيارة



الطائرة تقترب من السيارة

وجود مدرج ممهد، شيء مهم للغاية، حتى يمكن للطائرات الهبوط بسلاسة وهدوء، إذ تعتمد الطائرات على استخدام مدرجات ممهدة بطريقة جيدة حتى تتمكن من الهبوط بسلامة في المطارات المتجهة إليها، لكن الطقس السيئ يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة قد تمثل خطورة على الطائرات أثناء الهبوط.

وأحيانًا تجبر الأجواء والطقس السيئ، الطائرات على تغيير وجهتها إلى مطار آخر إذا كانت عملية الهبوط بها قدر من الخطورة، بسبب وجود مشكلة في المطارات أو بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي بعض الأحيان يقرر الطيار الهبوط بطائرته حتى إذا كان المدرج مغمور بمياه الفيضانات، ويرجع ذلك إلى ثقته الكبيرة في القدرة على الهبوط بأمان أو لأسباب خارجة عن إرادته مثل عدم وجود مطارات قريبة يمكن للطائرة أن تصل إليها دون أن ينفد وقودها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة هبوط طائرة عملاقة على إحدى المدارج التي غمرتها المياه بصورة كاملة، كما أظهر الفيديو، هبوط الطائرة على مدرج لا تتضح معالمه معتمدة بشكل أساسى على مهارة قائدها الذي تمكن من الحفاظ على اتزانها وبقائها على المدرج أثناء الهبوط رغم الصعوبة الكبيرة لهذا الأمر.