صرف تعويضات لـ17 مزارعا بشمال سيناء.. اعرف الأسماء

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، الموافقة على صرف دفعة تعويضات ل17 مزارعا بمناطق المحافظة ممن أضيرت مزارعهم .
وجاء فى بيان المحافظة، انه تم مراجعة ملفات المزارعين من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 27 ديسمبر 2020 إلي 13يناير 2021 .
والمزارعون الذين تقرر صرف تعويضات لهم بمناطق مركز العريش ( ارض وضع يد )، وعدد المزارعين 9 مزارع، تبدأ باسم صبيح عواد صبيح سلامة، وتنتهي باسم عيد صلاح عيد صلاح، و بمركز العريش ( ارض انتفاع من الهيئة)، وعدد المزارعين 8 مزارع، تبدأ بأسم اسماعيل احمد سلام، وتنتهي بأسم عايشة سالمان سليمان عايد.
وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم صرف تعويضات لعددا من المزارعين .
واوضح بيان المحافظة ان المزارعين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 8/11/2020 إلي 22/11/2020 ، ونشرت المحافظة كشوف بالأسماء .
والمزارعون الذين صدرت لهم التعويضات بحسب ماجاء فى بيان المحافظة هم بمركز العريش ( ارض وضع يد )، 1 مزارعا ، باسم فايزة محمد محمد المنايلي، ومركز العريش ( ارض انتفاع من الهيئة)، عدد المزارعين 4 مزارع، تبدأ باسم / عادل ايوب الغالي رضوان وتنتهي باسم ورثة / عثمان أحمد عثمان.
وفى مركز الشيخ زويد (الجورة) عدد المزارعين 1 مزارع باسم / طلال حرب اهديومي، و مركز الشيخ زويد (ابو الفيته) عدد المزارعين 2 مزارع، تبدأ باسم / عبدالقادر سعيد عيد قنديل وتنتهي باسم / أحمد سلامة حمدان سلام.
تابع كشوف التعويضات بشمال سيناء
تابع كشوف التعويضات
كشزف التعويضات للمزارعين بشمال سيناء
كشف التعويضات
كشف باسماء 4 مزارعين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة