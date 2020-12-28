اليوم السابع
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صرف تعويضات لـ17 مزارعا بشمال سيناء.. اعرف الأسماء

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:42 م
صرف تعويضات لـ17 مزارعا بشمال سيناء.. اعرف الأسماء محافظة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، الموافقة على صرف دفعة تعويضات  ل17 مزارعا بمناطق المحافظة ممن أضيرت مزارعهم .

وجاء فى بيان المحافظة، انه تم مراجعة ملفات المزارعين من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 27 ديسمبر 2020 إلي 13يناير 2021 .

والمزارعون الذين تقرر صرف تعويضات لهم بمناطق مركز العريش ( ارض وضع يد )، وعدد المزارعين 9 مزارع، تبدأ باسم صبيح عواد صبيح سلامة، وتنتهي باسم عيد صلاح عيد صلاح، و بمركز العريش ( ارض انتفاع من الهيئة)، وعدد المزارعين 8 مزارع، تبدأ بأسم اسماعيل احمد سلام، وتنتهي بأسم عايشة سالمان سليمان عايد.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم صرف تعويضات لعددا من المزارعين .

واوضح بيان المحافظة ان المزارعين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 8/11/2020 إلي 22/11/2020 ، ونشرت المحافظة كشوف بالأسماء .

والمزارعون الذين صدرت لهم التعويضات  بحسب ماجاء فى بيان المحافظة هم بمركز العريش ( ارض وضع يد )، 1 مزارعا ، باسم فايزة محمد محمد المنايلي، ومركز العريش ( ارض انتفاع من الهيئة)، عدد المزارعين 4 مزارع، تبدأ باسم / عادل ايوب الغالي رضوان وتنتهي باسم ورثة / عثمان أحمد عثمان.

وفى مركز الشيخ زويد (الجورة) عدد المزارعين 1 مزارع باسم /  طلال حرب اهديومي، و مركز الشيخ زويد (ابو الفيته) عدد المزارعين 2 مزارع، تبدأ باسم / عبدالقادر سعيد عيد قنديل  وتنتهي باسم / أحمد سلامة حمدان سلام.

 

 

تابع كشوف التعويضات بشمال سيناء
تابع كشوف التعويضات بشمال سيناء

 

تابع كشوف التعويضات
تابع كشوف التعويضات

 

كشزف التعويضات للمزارعين بشمال سيناء
كشزف التعويضات للمزارعين بشمال سيناء

 

كشف التعويضات
كشف التعويضات

 

كشف باسماء 4 مزارعين
كشف باسماء 4 مزارعين

 


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