صرف تعويضات لـ17 مزارعا بشمال سيناء.. اعرف الأسماء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، الموافقة على صرف دفعة تعويضات ل17 مزارعا بمناطق المحافظة ممن أضيرت مزارعهم .

وجاء فى بيان المحافظة، انه تم مراجعة ملفات المزارعين من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 27 ديسمبر 2020 إلي 13يناير 2021 .

والمزارعون الذين تقرر صرف تعويضات لهم بمناطق مركز العريش ( ارض وضع يد )، وعدد المزارعين 9 مزارع، تبدأ باسم صبيح عواد صبيح سلامة، وتنتهي باسم عيد صلاح عيد صلاح، و بمركز العريش ( ارض انتفاع من الهيئة)، وعدد المزارعين 8 مزارع، تبدأ بأسم اسماعيل احمد سلام، وتنتهي بأسم عايشة سالمان سليمان عايد.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم صرف تعويضات لعددا من المزارعين .

واوضح بيان المحافظة ان المزارعين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 8/11/2020 إلي 22/11/2020 ، ونشرت المحافظة كشوف بالأسماء .

والمزارعون الذين صدرت لهم التعويضات بحسب ماجاء فى بيان المحافظة هم بمركز العريش ( ارض وضع يد )، 1 مزارعا ، باسم فايزة محمد محمد المنايلي، ومركز العريش ( ارض انتفاع من الهيئة)، عدد المزارعين 4 مزارع، تبدأ باسم / عادل ايوب الغالي رضوان وتنتهي باسم ورثة / عثمان أحمد عثمان.

وفى مركز الشيخ زويد (الجورة) عدد المزارعين 1 مزارع باسم / طلال حرب اهديومي، و مركز الشيخ زويد (ابو الفيته) عدد المزارعين 2 مزارع، تبدأ باسم / عبدالقادر سعيد عيد قنديل وتنتهي باسم / أحمد سلامة حمدان سلام.



تابع كشوف التعويضات بشمال سيناء



تابع كشوف التعويضات



كشزف التعويضات للمزارعين بشمال سيناء



كشف التعويضات