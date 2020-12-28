صحفى تركى يكشف محاولة أردوغان عرقلة أحزاب المعارضة الجديدة

وكالات الأنباء

كتب الصحفى فى جريدة "حريت" عبد القادر سيلفى، أن أردوغان يسعى لمنع إنتقال اعضاء حزب العدالة والتنمية للأحزاب التى تم إنشاءها حدثاً مثل حزب المستقبل الذى أسسه أحمد داوود أوغلو، وحزب ديفا الذى أسسه الوزير السابق بحكومة العدالة والتنمية على باباجان، على الرغم من تصريحات أردوغان التى قال فيها أنه لا يريد تهميش أحد.

وشارك الكاتب عبد القادر سيلفي، وفق صحيفة "جارتشك جوندام" معلومات من وراء الكواليس حول مؤتمرات حزب العدالة والتنمية التى يتم عقدها حالياً. وأوضح أن أردوغان قد أصدر تعليماته بعدم رغبتة فى انتقال الأعضاء الى حزبى المستقبل وديفا وأنه يريد أن يتم منع ذلك.

كما أوضح أن هناك تغييريحدث داخل حزب العدالة والتنمية بين كوادر الحزب فى صمت دون الحديث عن التطورات. ولكن التطور الأهم هو محاولة حزب العدالة والتنمية العودة إلى أجندة الإصلاح.