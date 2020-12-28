صحة شمال سيناء تعلن حجز 24 حالة إصابة كورونا بالمستشفيات و175 عزل منزلى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل حجز 24 حالة إصابة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و 175 عزل منزلى.

وبحسب ماجاء فى البيان أن حالات الإصابة الجديدة سجلت 5 حالات ولم تسجل حالات شفاء كما لم تسجل حالات وفيات، فيما بلغت اجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء تسجيل 209 حالة إيجابية ، 981 حالة شفاء ، و60 حالة وفاة .

كما أعلنت صحة شمال سيناء، أن وفدا من قيادات مديرية الصحة تفقد اليوم سير العمل بمستشفى الشيخ زويد المركزى، ورافقهم خلال الزيارة طارق عابد رئيس مجلس المدينة بحضور وجهاء المدينة وقام جميعهم معاينة محرقة النفايات أثناء التشغيل والتوصل لحل بشأنها، وتفقد قسم العزل وتجهيزات العناية المركزة ومعاينة التجهيزات التى تم توريدها فى الأيام الماضية والمرور على اقسام المستشفى المختلفة، ومناقشة الاحتياجات، والتأكيد على مساندة المستشفى بتوفير باقى الأجهزة المطلوبة تباعا، ومراجعة القوى البشرية الحالية.

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم ،وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

وقام عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.