صحة دمياط تعلن تنفيذ مبادرة الأمراض المزمنة بنسبة 106٪

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، عن تقديم خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لعدد 384.796 مواطن، من الفئة المستهدفة بالفحص بنسبة 106% من المستهدف الكلى للمحافظة.

وتم إجراء قياسات ضغط الدم والسكر والوزن والطول لجميع المواطنين من الفئة المستهدفة بالفحص من المترددين على المبادرة من داخل المحافظة وخارجها، بواسطة 125 فريق طبى ثابت بمراكز ووحدات الرعاية الأولية ومتحرك بجميع أنحاء المحافظة .

كما تم إحالة الحالات المصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكر للمستشفيات والوحدات المعتمدة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج .

يأتى ذلك فى إطار تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة ( 100 مليون صحة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات .