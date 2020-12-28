اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة دمياط تعلن تنفيذ مبادرة الأمراض المزمنة بنسبة 106٪

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:59 م
صحة دمياط تعلن تنفيذ مبادرة الأمراض المزمنة بنسبة 106٪ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، عن تقديم خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لعدد 384.796 مواطن، من الفئة المستهدفة بالفحص بنسبة 106% من المستهدف الكلى للمحافظة.

وتم إجراء قياسات ضغط الدم والسكر والوزن والطول لجميع المواطنين من الفئة المستهدفة بالفحص من المترددين على المبادرة من داخل المحافظة وخارجها، بواسطة 125 فريق طبى ثابت بمراكز ووحدات الرعاية الأولية ومتحرك بجميع أنحاء المحافظة .

كما تم إحالة الحالات المصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكر للمستشفيات والوحدات المعتمدة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج .

يأتى ذلك فى إطار تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة ( 100 مليون صحة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات .

 

 

 


دمياط

صحة دمياط

حملة 100 مليون صحة

فحص وعلاج الامراض المزمنه

الكشف على المواطنين

وزيرة الصحة

محافظ دمياط

وكيل صحة دمياط

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة