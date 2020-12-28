شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع ظهر الوابورات بطنطا..ورئيس المدينة يستجيب

كتب - محمود أحمد عطا - الغربية محمد طارق

أرسلت القارئة أمل عبد الفتاح المقيمة بشارع ظهر الوابورات بحر ثانى طنطا الغربية شكوى إلى خدمة صحافة المواطن باليوم السابع متضررا من انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع، وأشار القارئ إلى سكان الشارع يعانون من انتشار مياه الصرف الصحى ناشدت المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على وجود شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى.

ومن جانبه صرح المهندس معتز رياض مدير شركة مياة الشرب والصرف الصحي بطنطا في تصريح خاص ل " اليوم السابع " بأنه سيتم على الفور تشكيل فريق عمل وارسالهم إلى منطقة ظهر الوابورات لحل مشكلة الصرف الصحي ، موضحا أن المشكلة تعد طفح بسيط ومفاجي في الخطوط وسيتم حلها اليوم

للتواصل مع القارئة: 0100264969



المياه الصرف الصحي



انتشار المياه



تراكم المياه



جانب من المشكلة

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.