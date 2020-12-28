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سلطنة عمان تعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية غدا الثلاثاء

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:26 م
سلطنة عمان تعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية غدا الثلاثاء سلطنة عمان
كتب مصطفى عنبر

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تعيد سلطنة عمان، غدا الثلاثاء، فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية ، ووضعت السلطنة شروط عدة للدخول إلى البلاد، منها تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا، بناء على "فحص البلمرة" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية العمانية.

 

 كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من المنافذ الحدودية للسلطنة ، ويشترط على القادمين الحصول على تأمين صحي يشمل تكاليف العلاج من فيروس كورونا في السلطنة، ويستثنى من ذلك العمانيون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاملو بطاقة العلاج المجاني ، ويجب التسجيل في تطبيق ترصد قبل القدوم للسلطنة ، وتم تعليق الإعفاء من العزل الصحي، للقادمين بزيارات قصيرة إلى السلطنة تقل مدتها عن 7 أيام، وعدة شروط أخرى.

 

 


سلطنة عمان

فيروس كورونا

عمان

المنافذ الحدودية

كورونا

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