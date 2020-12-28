روسيا تسجل ارتفاعا فى معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال نوفمبر بنسبة 55%

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن روسيا تسجل ارتفاعا في معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال نوفمبر بنسبة 55%.

وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور" عن إجراء أكثر من 89.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد .

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجراء 416 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأضاف البيان أن 660 ألفا و9 أشخاص لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم البلاد للإشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.