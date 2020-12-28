اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:19 م
خالد صلاح
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روسيا تختبر عقارا جديدا لعلاج أعراض فيروس "كورونا" بالأجسام المضادة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:21 م
روسيا تختبر عقارا جديدا لعلاج أعراض فيروس "كورونا" بالأجسام المضادة محاولات روسية لاكتشاف علاج لأعراض كورونا
رويترز

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قال رئيس معهد جماليا الروسي اليوم الاثنين إن بلاده ستجري في العام الجديد تجارب على عقار جديد بالأجسام المضادة لعلاج أعراض مرض كورونا "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد، الذي طور "سبوتنيك في" أول لقاح روسي ضد الفيروس، إنه يأمل في أن تبدأ التجارب في خريف عام 2021.

وأضاف "نحتاج إلى تطوير هذا العقار باستخدام عدة تقنيات في نفس الوقت، وهو ما يجري عمله الآن".

وتطلب روسيا من مرضى فيروس كورونا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة لإجراء الأبحاث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع للعلاج بمجموعة أجسام مضادة تجريبية من إنتاج شركة ريجينيرون بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من العام.

والأجسام المضادة بروتينات يفرزها الجهاز المناعي تلتصق وتحيد الفيروسات الغازية للجسم.

 


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فيروس كورونا

روسيا

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