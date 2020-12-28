رفع 503 أطنان من القمامة فى ثانى أيام عمل أسطول نقل المخلفات بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أعمال أسطول نقل المخلفات فى ثانى أيام عمله حيث تم نقل 303 أطنان من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة كفر الزيات، و200 طن من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة زفتى، ليصل إجمالى ما تم نقله اليوم إلى المدفن الصحى بالسادات إلى 503 أطنان.

وأوضح الدكتور محمد الحضرى أن هذا الأسطول يتكون من 30 سيارة قلاب سعة 20 طنا، 10 سيارات قلاب سعة 40 طنا، و8 سيارات مكبس سعة 40 طنا)، وتم وضع جدول زمنى، بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيا من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيا من خلال ورديتين، وكذا مصنع المحلة.

يذكر أن محافظة الغربية قد أطلقت أول أمس هذا الأسطول والذى سيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنويا فى استهلاك السولار وزيادة العمر الافتراضى للمعدات، بالإضافة إلى تقليل التراكمات فى النقاط الوسيطة وبمصنعى التدوير فى المحلة ودفرة.