رفع 11 ألف طن مخلفات صلبة بشارع ترعة الزمر وضبط لحوم فاسدة ببولاق الدكرور.. صور

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع مستوي النظافة وإزالة كافة التراكمات والمخلفات الصلبة والبؤر، وفي ذلك الإطار تم رفع 11 ألف طن مخلفات صلبة ورتش من خلال 65 نقلة بسيارات النقل الكبيرة بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحي جنوب الجيزة وجاري استكمال رفع عددا من البؤر الآخرى.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى من ضبط حوالى 800 كجم مصنعات لحوم وكبدة ودهون ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى بثلاجة غير مرخصة ببولاق الدكرور، وكذلك تم ضبط 177 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وصالحة للاستهلاك الأدمى بدائرة بولاق الدكرور.

وفى هذا السياق شنت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي والإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات لرفع السيارات المتروكة بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتم رفع السيارات المتروكة في شارع امتداد نادي الصيد وش محي الدين أبو العز وتم ايداع السيارات في جراج حي الدقي لاتخاذ الاجراءات اللازمة وجاري الاستكمال.