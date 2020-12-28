رئيس وزراء اليونان يتلقى لقاح كورونا على الهواء ويؤكد: اليوم نبتسم تحت الأقنعة

كتبت: هناء أبو العز

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس فور تطعيمه بلقاح فيروس كورونا: "اليوم نبتسم تحت الأقنعة".

وأكد ميتسوتاكيس، أنه مع تقدم العملية سيقتنعون بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ، فهو الطريقة الوحيدة للسيطرة على حياتنا، قائلا: إنه يوم عظيم للعلم ، والاتحاد الأوروبي الذي نجح وقدم لقاح في جميع البلدان في نفس اليوم، مشيرا إلى أن "مهمة التطعيم الصعبة ضد كوفيد تبدأ".

وأضاف ميتسوتاكيس، "نحن أول من يتم تطعيمهم لإظهار أن اللقاح آمن، ويتم تطعيمنا أيضًا من قبل العاملين الصحيين الذين خاضوا المعركة على خط المواجهة ، ونحن مدينون لهم بالكثير".

وتابع ميتسوتاكيس، أن الهدف في الأشهر المقبلة هو تطعيم الغالبية العظمى، لأن اللقاح هو الطريقة الوحيدة لاستعادة السيطرة على حياتنا واحتضان شعبنا وتعزيز النشاط الاقتصادي، مضيفا اعتقد أن هذا سيحدث في عام 2021 ، وأعتقد أنه في 200 عام منذ الثورة اليونانية سنكتب صفحات جديدة في تاريخ بلدنا".

جاء ذلك بعد دقائق من تطعيم رئيسة الجمهورية ، كاترينا ساكيلاروبولوس، لتكون أول سياسية يتم تطعيمها.

وقبل التطعيم، تم اتباع جميع الإجراءات الموصوفة ، واستكمال الاستبيان ذي الصلة ، والمعلومات المتعلقة باللقاح وبعد التطعيم ، الإقامة لفترة قصيرة في المستشفى.