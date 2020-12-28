رئيس لجنة استخبارات الكونجرس: ترامب وقع على قانون الإغاثة بعد أعمال مسرحية

كتب محمد شعلان

علق آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في​ مجلس النواب ​الأمريكي، على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مشروع قانون إغاثة كورونا الجديد برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "ترامب وقع على مشروع قانون الإغاثة مع البطالة والإيجار والمساعدة الغذائية ووقف الإخلاء. بعد أعمال مسرحية لا طائل من ورائها، والعائلات بحاجة إلى مزيد من المساعدة".



رئيس استخبارات الكونجرس على تويتر

وأشار آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في​ مجلس النواب ​الأمريكي، إلى أن هناك أخبار أخرى سيئة تتمثل فى أن أعضاء الحزب الجمهوريون لا يزالون يمنعون وصول 2000 دولار لكل أمريكي.

وبشكل غير متوقع، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون إغاثة كورونا الجديد ليصبح قانونا، مما يمهد لإطلاق 900 مليار دولار من تمويلات الإغاثة الطارئة للاقتصاد وتجنب الإغلاق الحكومى، وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، لم يوضح مسئولو البيت الأبيض لماذا قرر الرئيس فجأة التراجع وتوقيع القانون الذى قام بتعليقه لقرابة أسبوع، وأشار إليه باعتباره "عار" قبلها بأيام.

وجاء توقيع ترامب للقانون أثناء قضائه عطلة عيد الميلاد فى ولاية فلوريدا، وبعد يوم من السماح بإنهاء إعانة البطالة التى يحصل عليها 14 مليون أمريكى.

ترامب طالب بإجراء تغييرات لخطط التحفيز وحزمة الإنفاق لمدة أسبوع، وأشار إلى أن سيرفض التوقيع عليه حتى يتم تلبية مطالبه، ودفع هذا التحدى المستمر أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على الذعر خلال اليومين الماضيين، قلقا من تداعيات إغلاق الحكومة أثناء الوباء.. ولم يتضح الدافع الذى جعل ترامب يغير رأيه، إلا أنه اعرض لضغوط هائلة من الجمهوريين.

وفى بيان أصدره ترامب بعد توقيع القانون، قال إنه سيرسل نسخة بخطوط حمراء من القانون على الكونجرس مرة أخرى، مصرا على إزالة هذه التمويلات من مشروع القانون.