رئيس حكومة إسبانيا ونائبه يتلقيان لقاح كورونا اليوم فى محاولة لزيادة الوعى

فاطمة شوقى

اختار رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، ونائبه بابلو إجليسياس، مجتمع فالنسيا لتلقى لقاح فيروس كورونا،فى محاولة لزيادة توعية الشعب بأهمية اللقاح والتطعيم ضد الوباء، وسيتلقى سانتشيز لقاح كورونا اليوم فى أليكانتي وإجليسياس في فالنسيا، وأشارت صحيفة "الدياريو" الإسبانية إلى أنه على الرغم من أنهم أعلنوا في البداية عن نيتهم ​​الخضوع للتطعيم دون تحديد المكان.

وأضحت الصحيفة أنه بعد أن تم توفير اللقاح الذي بدأ في زرع الأمل في العديد من الأماكن في إسبانيا، قرر رئيس الحكومة الإسبانية ونائبه تلقى اللقاح بهدف التحصين ضد وباء كورونا وليكونا مثالا يحتذى به لزيادة وعى الشعب الإسبانى بأهمية التطعيم فى هذا الوقت للحماية من الفيروس.

وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأحد، وكان أول شخص يتم تطعيمه ضد الوباء فى البلد الأوروبى هى أراسيلي روزاريو هيدالجو، وهى امرأة تبلغ من العمر 96 عامًا في منزل لوس أولموس في جوادالاخارا، وأعلنت بعد تلقيها اللقاح "إنه شيء مهم جدا، ولهذا فعلت ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا التخلص من الفيروس".

وشكرت أراسيلي أمام كاميرات وسائل الإعلام على كونها أول من يتم تطعيمه في جميع أنحاء البلاد، وشجعت "علينا وقف هذا الفيروس الذي يريد قتلنا.. أردت أن أتلقى التطعيم حتى نتمكن من الخروج من كل هذا ، ويمكننا الخروج ونعيش حياة طبيعية"، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.