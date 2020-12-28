اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة العريش يكرم الطلبة المبدعين وشخصية 2020 بكلية التربية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:19 م
رئيس جامعة العريش يكرم الطلبة المبدعين وشخصية 2020 بكلية التربية تكريم الدكتور عبدالكريم الشاعر شخصية العام بتربية العريش
شمال سيناء محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، والدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية ،وعددا من قيادات الجامعة، الطلبة المشاركون فى عرض 150 لوحة فن تشكيلى بمعرض "فن الأجيال"، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأثنين بكلية التربية .

وقدم رئيس جامعة العريش، شهادات تكريم للطلبة والفنانين المشاركين برسوماتهم من أبناء قرية الروضة والذين عرضوا رسومات منوعة تعكس جانب من ابداعات ترى النور لأول مرة فى معارض مخصصة .

وفى ختام الفعالية، أعلن الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بالعريش ، اختيار مجلس الكلية للدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، شخصية عام 2020 لدوره فى الربط بين الجامعة ممثلة بالكلية والمجتمع بشكل عملى ودؤوب من خلال فعاليات منوعة نظمت هذا العام ، ومنحه درع التميز من رئيس الجامعة.

 

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، إن المشاركين فى المعرض أجيال من أعمار مختلفة لذلك سمى المعرض "فن الأجيال"، بهدف الدمج بين الطلبة الموهوبين وضيوف شرف من المراحل السنية المختلفة، بينهم طفل فى المرحلة الابتدائية ومبدعة  بالمرحلة الاعدادية، مشيرا الى أن رسالة المعرض " سيناء ابداع بأهلها " .

تكريم الدكتور عبدالكريم الشاعر شخصية العام بتربية العريش
تكريم الدكتور عبدالكريم الشاعر شخصية العام بتربية العريش

 

تكريم رسامه مشاركة بالمعرض
تكريم رسامه مشاركة بالمعرض

 

تكريم طالبة مشاركة
تكريم طالبة مشاركة

 

جانب من اعمال المعرض
جانب من اعمال المعرض

 

جمهور يتابع المعرض
جمهور يتابع المعرض

 


افتتاح معرض فنى

معرض فنى بجامعة العريش

جامعة العريش

كلية التربية

شمال سيناء

سيناء

العريش

اخبار شمال سيناء

محافظة شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة