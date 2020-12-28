رئيس جامعة العريش يكرم الطلبة المبدعين وشخصية 2020 بكلية التربية

شمال سيناء محمد حسين

كرم الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، والدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية ،وعددا من قيادات الجامعة، الطلبة المشاركون فى عرض 150 لوحة فن تشكيلى بمعرض "فن الأجيال"، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأثنين بكلية التربية .

وقدم رئيس جامعة العريش، شهادات تكريم للطلبة والفنانين المشاركين برسوماتهم من أبناء قرية الروضة والذين عرضوا رسومات منوعة تعكس جانب من ابداعات ترى النور لأول مرة فى معارض مخصصة .

وفى ختام الفعالية، أعلن الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بالعريش ، اختيار مجلس الكلية للدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، شخصية عام 2020 لدوره فى الربط بين الجامعة ممثلة بالكلية والمجتمع بشكل عملى ودؤوب من خلال فعاليات منوعة نظمت هذا العام ، ومنحه درع التميز من رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، إن المشاركين فى المعرض أجيال من أعمار مختلفة لذلك سمى المعرض "فن الأجيال"، بهدف الدمج بين الطلبة الموهوبين وضيوف شرف من المراحل السنية المختلفة، بينهم طفل فى المرحلة الابتدائية ومبدعة بالمرحلة الاعدادية، مشيرا الى أن رسالة المعرض " سيناء ابداع بأهلها " .



تكريم الدكتور عبدالكريم الشاعر شخصية العام بتربية العريش



تكريم رسامه مشاركة بالمعرض



تكريم طالبة مشاركة



جانب من اعمال المعرض