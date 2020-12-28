اليوم السابع
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خروج 50 حاوية عبر السكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى دمياط

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:28 م
خروج 50 حاوية عبر السكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى دمياط حاويات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أنه خرج من ميناء الإسكندرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قطاران على متنهم 50 حاوية 40 قدم من ميناء الإسكندرية متجهين إلى دمياط .

وأضاف شاهين أن الميناء مستمر فى تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من الشركات العاملة فى هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي، وباقى أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد ، مشيرا إلى أن السيد الفريق وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها .

وأوضح شاهين أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد فى تخفيف العبء على الطرق التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة ، وكذلك المساهمة فى تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات .

 

 


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