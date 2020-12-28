حمار "متوحش" يعقر تلميذ ابتدائى ويشوه وجهه فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

عقر حمار "متوحش" تلميذا فى الصف الثالث الإبتدائى ما تسبب فى قطع شفته وتشويه وجهه وأسنانه، بقرية سرابيوم بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، و"اليوم السابع" يتحفظ على نشر الصورة نظرا لبشاعتها.

واعتاد التلميذ عمر محمد أحمد المقيد فى الصف الثالث الإبتدائى بمدرسة السكة الحديد الإبتدائية بقرية سرابيوم بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، على السير يوميا إلى المدرسة ، ولكن حظه العسر اليوم قابله حمار متوحش وعقره فى وجهه وقطع شفته وشوه وجهه، فيما تدخل الأهالى وأنقذوا التليمذ من موت محقق.

يقول محمد أحمد والد التلميذ : "فوجئت بجيرانى يحملون ابنى واحضروه إلى منزلى غارقا فى دمائه وشفته مقطوعة و"مدلدلة" من وجهه، بالإضافة إلى وجود جروح أخرى بوجهه وأسنانه.

ويضيف الوالد أن ابنه يسير يوميا من هذا الطريق الذى يوجد فيه مساكن وليس طريق زراعى.

وأكد والد التلميذ المصاب أنه حمل ابنه من قرية سرابيوم التابعة إلى مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية ، وتوجه به إلى مستشفى جامعة قناة السويس لسرعة إنقاذه وعمل تدخل جراحى له لمنع النزيف، متابعا: "تعاطف معى الدكتور عادل حسن رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية وجارى عمل اللازم لابنى".