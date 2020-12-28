حصاد 2020.. إنجازات محافظة الغربية فى تطوير قطاع التعليم بالقرى والمدن

الغربية – عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انجازات المحافظة في قطاع التعليم منذ توليه مهام عمله بالمحافظة.

وشهدت المحافظة بناء وصيانة وتطوير جميع الأبنية التعليمية بتكلفة تخطت المليار جنيه،حيث تم تطوير وصيانة 332 مدرسة بتكلفة 165 مليون جنيه، كما تم تطوير المعدات والأدوات بجميع المدارس بتكلفة تخطت 150 مليون جنيه، وكذلك تم إعادة تأهيل وتطوير الإدارات التعليمية والمديرية والمطابع السرية بتكلفة وصلت إلى3 مليون جنيه.

كما تم افتتاح 46 مدرسة بسعة 775 فصل وبتكلفة 313 مليون جنيه، ولايزال العمل جارياً 87 مدرسة ستحتوي على 1220فصل بتكلفة تصل إلى 423 مليون جنيه. وأوضح بيان المحافظة على الانتهاء من عملية التوزيع والتسليم لشرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة من 30 مارس وحتى 4 أبريل 2020 من خلال 122 مدرسة، حيث تم تسليم التابلت لـ38195 طالب، و تسليم426768 بحث للمرحلة الابتدائية، و238134 بحث للمرحلة الإعدادية، و 8176 بحث للمرحلة الثانوية و260 بحث للتربية الخاصة بإجمالي 673338 بحث. كما تم غلق 2150 مركزاً للدروس الخصوصية حرصاً على صحة وسلامة الطلاب ومنعاً للتجمعات وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية .

وفي ذات السياق، تم تكوين مجموعات التقوية بـ 165 مدرسة على مستوى المحافظة، وإهداء كتاب المراجعة من إصدار جريدة الجمهورية لأوائل طلاب الصف الثاني الثانوي وتوزيعه على الطلاب المحتاجين في مراكز وقرى المحافظة، كما اهتمت المحافظة بمتابعة تنفيذ البرامج التي تحث على الوحدة الوطنية والولاء والانتماء للوطن وسبل مكافحة التنمر والعنف بالمدارس.

وحصلت محافظة الغربية على العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية أهمها حصول المحافظة على 3مراكز على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة هي: المركز الأول مكرر علمي علوم، المركز الثالث مكرر علمي رياضة والمركز الثالث مكرر علمي رياضة، و11 مركز متقدم على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية هي: الأول والثاني والثالث والرابع والرابع مكرر والتاسع مكرر في الشعبة العلمية ،الأول والأول مكرر والثالث والرابع والرابع مكرر والخامس في الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى المركز الثاني في التعليم الفني التجاري على مستوى الجمهورية. وفاز طلاب مدرسة سنباط الثانوية المشتركة بكأس العباقرة، كما حصلت 5مدارس للتعليم الفني علي مراكز متقدمة كأفضل 5 مدارس فنية بالجمهورية، وتُوِّجَت طالبات مدرسة الجلاء الصناعية بالمركز الأول عن مشروع الملابس التعويضية لمرضى سرطان الثدي.

كما حصدت المحافظة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدى القراءة العربي، المركز الأول جمهوري في دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية، المركز الثاني جمهوري في مسابقة شيف المستقبل والمركز الثاني جمهوري في إنتاج الإحصاء الاستقراري. وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية من خلال تضافر جهود جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بالغربية وعلي رأسهم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والذين كان لهم الدور البارز في تحقيق تلك الإنجازات.