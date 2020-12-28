حصاد عام 2020 بمركز ومدينة إسنا بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حصاد المشروعات والقطاعات المختلفة التى تمت بالمدينة خلال عام 2020.

وشمل حصاد مدينة إسنا خلال العام ما يلي:-

أولا :ـ قطاع الصحة

١- جاري العمل بتطوير الوحدة الصحية بقري العضايمة والدقيرة والدبابية والهنادي والحلة وزرنيخ والزنيقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

٢- تم إنشاء وحدة طب الأسرة بقريتي الشغب والدير ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

٣- تم تطوير الوحدة الصحية بقرية توماس 2 ضمن منظومة التأمين الصحي.

ثانيا :ـ قطاع الطرق والرصف

1- تم رصف طريق يربط قرية الدير وقرية الحلة بطول 1 كم.

2- تم رصف طريق المرشح بالدير غرب بطول 1كم.

3- تم رصف طريق المجزر وطريق مدرسة الإمام بالدير على بطول 1.5 كم.

4- تم رصف 6كم بقرية الشغب.

5- تم رصف طريق الشيخ أحود – محطة الكهرباء غرب الغريرة بطول 1ك وعرض 7م.

6- تم رصف طريق الجزية بالكيمان بطول 4ك.

7- تم رصف شارع النزهة بمدينة اسنا.

8- تم رصف شارع البحر بمدينة اسنا.

9- تم رصف شارع موقف الاقاليم بمدينة اسنا.

10- تم رصف مدخل قناطر اسنا الجديدة من كمين اسنا شرق حتى قناطر اسنا الجديدة شرق بطول 700م وعرض 20م .

11- تم رصف شارع بطول 2.5ك بداية من عزبة عشماوي حتى نهاية الخليلة بتوماس وعافية.



ثالثا :ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 1- جاري العمل على إقامة محطة مياه بقرية الدير بدلا من المحطة الأرتوازية.

2- تم إحلال وتجديد خطوط المياه بطول 5كم بقرية الدبابية والمعلا.



رابعا :ـ قطاع التعليم 1- إنشاء مدرسة الترعة الإعدادية بترعة ناصر.

2- إنشاء جناح جديد بمدرسة الترعة الابتدائية الجديدة بترعة ناصر .

3- تم الانتهاء من تطوير مدرسة القضا للتعليم الأساسي.

4- تم تطوير مدرسة السلام الاعدادية بقرية الدبابية.

5- تم إنشاء مدرسة السجاجة الإعدادية.

6- إحلا وتجديد مدرسة الغريرة الإعدادية بنات.

7- إنشاء جناح بمدرسة طفنيس الابتدائية.

8- إنشاء معهد فتيات الكيمان الإعدادي – الثانوي الأزهري بذيل الرمادي.

9- جاري إنشاء جناح بمدرسة توماس الوسطى.

10- جاري إنشاء جناح بمدرسة الشهيد مختار داود الابتدائية بتوماس 1.

11- تم بناء جناح بمدرسة اصفون الإعدادية.



خامسا :ـ قطاع الكهرباء - تم إنشاء لوحة توزيع كهرباء بنجع الطوايع بمدينة اسنا باعتماد 55 مليون والجاري العمل بها

- تم إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقرية الدير باعتماد مالي قدره 75 مليون

تم تركيب 4 محولات قدرة 500 ك ف أ وعدد 310 عامود جهد منخفض بقرية الحلة

تركيب 3 محولات بقرية توماس

تركيب 130 عامود إنارة بقرية توماس



سادسا :- قطاع الري وتغطية ترع :-

- جاري العمل على تأهيل وتبطين الترع الجارية بدائرة مركز بإسنا خلال المرحلة الأولى بطول 93كم بتكلفة أكثر من 310مليون تقريباً

- تم إنشاء كوبري على ترعة الرمادي بجوار لوحة الكهرباء ومدرسة الطوايع بإسنا بتكلفة 4.5 مليون ضمن الخطة الاستثمارية.

- تم إنشاء كوبري للمشاة على ترعة أصفون أمام موقف الاقاليم بإسنا بتكلفة 2مليون ضمن الخطة الاستثمارية.



سابعا :ـ قطاع النظافة والتجميل 1- يتم رفع المخالفات الصلبة والقمامة من الشوارع وكذلك من جوانب المصارف المائية والتوجيه للمواطنين لتسوير الأراضي الفضاء للقضاء على مشكلة تكدس القمامة به .

2- تم تجميل الطرق الرئيسية والعامة بالأشجار من نباتات الزينة وتجميل مداخل القرى

3- يتم تهذيب الأشجار بالمدارس والمصالح الحكومية والشوارع العامة .



ثامنا قطاع الأمن :- 1- تم الانتهاء من إنشاء سجل مدني اسنا الجديد بتكلفة 4 مليون وجاري افتتاحه.



تاسعا البنوك والبريد:- 1- تطوير وميكنة مكتب بريد طفنيس

2- إنشاء مكتب تموين بالجهود الذاتية



عاشرا: المصالح الحكومية والخدمية :- 1- تم إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الترعة بتكلفة 2.3 مليون جنيها .

2- تم إنشاء مكتب بريد ترعة ناصر

3- إنشاء عدد 2 شباك مكتب توثيق شهر عقاري بمكتب بريد طفنيس

4- إنشاء مركز تكنولوجي للخدمات التموينية بالكيمان