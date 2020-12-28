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حصاد عام 2020 بمركز ومدينة إسنا بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:34 م
حصاد عام 2020 بمركز ومدينة إسنا بالأقصر.. اعرف التفاصيل رصف
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حصاد المشروعات والقطاعات المختلفة التى تمت بالمدينة خلال عام 2020. 
 
وشمل حصاد مدينة إسنا خلال العام ما يلي:-
 

أولا :ـ قطاع الصحة

 

١- جاري العمل بتطوير الوحدة الصحية بقري العضايمة والدقيرة والدبابية والهنادي والحلة وزرنيخ والزنيقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
 
٢- تم إنشاء وحدة طب الأسرة بقريتي الشغب والدير ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. 
 
٣- تم تطوير الوحدة الصحية بقرية توماس 2 ضمن منظومة التأمين الصحي. 
 

ثانيا :ـ قطاع الطرق والرصف

 

1- تم رصف طريق يربط قرية الدير وقرية الحلة بطول 1 كم.
 
2- تم رصف طريق المرشح بالدير غرب بطول 1كم.
 
3- تم رصف طريق المجزر وطريق مدرسة الإمام بالدير على بطول 1.5 كم.
 
4- تم رصف 6كم بقرية الشغب.
 
5- تم رصف طريق الشيخ أحود – محطة الكهرباء غرب الغريرة بطول 1ك وعرض 7م.
 
6- تم رصف طريق الجزية بالكيمان بطول 4ك.
 
7- تم رصف شارع النزهة بمدينة اسنا.
 
8- تم رصف شارع البحر بمدينة اسنا.
 
9- تم رصف شارع موقف الاقاليم بمدينة اسنا.
 
10- تم رصف مدخل قناطر اسنا الجديدة من كمين اسنا شرق حتى قناطر اسنا الجديدة شرق بطول 700م وعرض 20م .
 
11- تم رصف شارع بطول 2.5ك بداية من عزبة عشماوي حتى نهاية الخليلة بتوماس وعافية.

ثالثا :ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

1- جاري العمل على إقامة محطة مياه بقرية الدير بدلا من المحطة الأرتوازية.

 

2- تم إحلال وتجديد خطوط المياه بطول 5كم بقرية الدبابية والمعلا.

رابعا :ـ قطاع التعليم

1- إنشاء مدرسة الترعة الإعدادية  بترعة ناصر.

  

2- إنشاء جناح جديد بمدرسة الترعة الابتدائية الجديدة بترعة ناصر .
 
3- تم الانتهاء من تطوير مدرسة  القضا للتعليم الأساسي.
  
4- تم تطوير مدرسة السلام الاعدادية بقرية الدبابية.
 
5- تم إنشاء مدرسة السجاجة الإعدادية.
  
6- إحلا وتجديد مدرسة الغريرة الإعدادية بنات.
 
7- إنشاء جناح بمدرسة طفنيس الابتدائية.
 
8- إنشاء معهد فتيات الكيمان الإعدادي – الثانوي الأزهري بذيل الرمادي.
 
9- جاري إنشاء جناح بمدرسة توماس الوسطى.
 
10- جاري إنشاء جناح بمدرسة الشهيد مختار داود الابتدائية بتوماس 1.
 
11- تم بناء جناح بمدرسة اصفون الإعدادية.

خامسا :ـ قطاع الكهرباء

- تم إنشاء  لوحة توزيع كهرباء بنجع الطوايع بمدينة اسنا باعتماد 55 مليون والجاري العمل بها
- تم إنشاء  لوحة توزيع  كهرباء بقرية الدير باعتماد مالي قدره 75 مليون
تم تركيب 4 محولات قدرة 500 ك ف أ  وعدد 310 عامود جهد منخفض بقرية الحلة
تركيب 3 محولات بقرية توماس
تركيب 130 عامود إنارة بقرية توماس
 

سادسا :- قطاع الري وتغطية ترع :-

 

- جاري العمل على تأهيل وتبطين الترع الجارية بدائرة مركز بإسنا خلال المرحلة الأولى بطول  93كم  بتكلفة أكثر من 310مليون تقريباً 
- تم إنشاء كوبري على ترعة الرمادي بجوار لوحة الكهرباء ومدرسة الطوايع بإسنا بتكلفة 4.5 مليون ضمن الخطة الاستثمارية.
- تم إنشاء كوبري للمشاة على ترعة أصفون أمام موقف الاقاليم بإسنا بتكلفة 2مليون ضمن الخطة الاستثمارية.

سابعا :ـ قطاع النظافة والتجميل

1- يتم رفع المخالفات الصلبة والقمامة من الشوارع وكذلك من جوانب المصارف المائية والتوجيه للمواطنين لتسوير الأراضي الفضاء للقضاء على مشكلة تكدس القمامة به .
2- تم تجميل الطرق الرئيسية والعامة بالأشجار من نباتات الزينة وتجميل مداخل القرى
3- يتم تهذيب الأشجار بالمدارس والمصالح الحكومية والشوارع العامة .

ثامنا قطاع الأمن :-

1- تم الانتهاء من إنشاء سجل مدني اسنا الجديد بتكلفة 4 مليون وجاري افتتاحه.

تاسعا البنوك والبريد:-

1- تطوير وميكنة مكتب بريد طفنيس
2- إنشاء مكتب تموين بالجهود الذاتية

عاشرا: المصالح الحكومية والخدمية :-

1- تم إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الترعة بتكلفة 2.3 مليون جنيها .
2- تم إنشاء مكتب بريد ترعة ناصر
3- إنشاء عدد 2 شباك مكتب توثيق شهر عقاري بمكتب بريد طفنيس  
4- إنشاء مركز تكنولوجي للخدمات التموينية بالكيمان
 

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