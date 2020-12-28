حصاد عام 2020 بمركز ومدينة إسنا بالأقصر.. اعرف التفاصيل

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حصاد المشروعات والقطاعات المختلفة التى تمت بالمدينة خلال عام 2020.
وشمل حصاد مدينة إسنا خلال العام ما يلي:-
أولا :ـ قطاع الصحة
١- جاري العمل بتطوير الوحدة الصحية بقري العضايمة والدقيرة والدبابية والهنادي والحلة وزرنيخ والزنيقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
٢- تم إنشاء وحدة طب الأسرة بقريتي الشغب والدير ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
٣- تم تطوير الوحدة الصحية بقرية توماس 2 ضمن منظومة التأمين الصحي.
ثانيا :ـ قطاع الطرق والرصف
1- تم رصف طريق يربط قرية الدير وقرية الحلة بطول 1 كم.
2- تم رصف طريق المرشح بالدير غرب بطول 1كم.
3- تم رصف طريق المجزر وطريق مدرسة الإمام بالدير على بطول 1.5 كم.
4- تم رصف 6كم بقرية الشغب.
5- تم رصف طريق الشيخ أحود – محطة الكهرباء غرب الغريرة بطول 1ك وعرض 7م.
6- تم رصف طريق الجزية بالكيمان بطول 4ك.
7- تم رصف شارع النزهة بمدينة اسنا.
8- تم رصف شارع البحر بمدينة اسنا.
9- تم رصف شارع موقف الاقاليم بمدينة اسنا.
10- تم رصف مدخل قناطر اسنا الجديدة من كمين اسنا شرق حتى قناطر اسنا الجديدة شرق بطول 700م وعرض 20م .
11- تم رصف شارع بطول 2.5ك بداية من عزبة عشماوي حتى نهاية الخليلة بتوماس وعافية.
ثالثا :ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
1- جاري العمل على إقامة محطة مياه بقرية الدير بدلا من المحطة الأرتوازية.
2- تم إحلال وتجديد خطوط المياه بطول 5كم بقرية الدبابية والمعلا.
رابعا :ـ قطاع التعليم
1- إنشاء مدرسة الترعة الإعدادية بترعة ناصر.
2- إنشاء جناح جديد بمدرسة الترعة الابتدائية الجديدة بترعة ناصر .
3- تم الانتهاء من تطوير مدرسة القضا للتعليم الأساسي.
4- تم تطوير مدرسة السلام الاعدادية بقرية الدبابية.
5- تم إنشاء مدرسة السجاجة الإعدادية.
6- إحلا وتجديد مدرسة الغريرة الإعدادية بنات.
7- إنشاء جناح بمدرسة طفنيس الابتدائية.
8- إنشاء معهد فتيات الكيمان الإعدادي – الثانوي الأزهري بذيل الرمادي.
9- جاري إنشاء جناح بمدرسة توماس الوسطى.
10- جاري إنشاء جناح بمدرسة الشهيد مختار داود الابتدائية بتوماس 1.
11- تم بناء جناح بمدرسة اصفون الإعدادية.
خامسا :ـ قطاع الكهرباء- تم إنشاء لوحة توزيع كهرباء بنجع الطوايع بمدينة اسنا باعتماد 55 مليون والجاري العمل بها
- تم إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقرية الدير باعتماد مالي قدره 75 مليون
تم تركيب 4 محولات قدرة 500 ك ف أ وعدد 310 عامود جهد منخفض بقرية الحلة
تركيب 3 محولات بقرية توماس
تركيب 130 عامود إنارة بقرية توماس
سادسا :- قطاع الري وتغطية ترع :-
- جاري العمل على تأهيل وتبطين الترع الجارية بدائرة مركز بإسنا خلال المرحلة الأولى بطول 93كم بتكلفة أكثر من 310مليون تقريباً
- تم إنشاء كوبري على ترعة الرمادي بجوار لوحة الكهرباء ومدرسة الطوايع بإسنا بتكلفة 4.5 مليون ضمن الخطة الاستثمارية.
- تم إنشاء كوبري للمشاة على ترعة أصفون أمام موقف الاقاليم بإسنا بتكلفة 2مليون ضمن الخطة الاستثمارية.
سابعا :ـ قطاع النظافة والتجميل1- يتم رفع المخالفات الصلبة والقمامة من الشوارع وكذلك من جوانب المصارف المائية والتوجيه للمواطنين لتسوير الأراضي الفضاء للقضاء على مشكلة تكدس القمامة به .
2- تم تجميل الطرق الرئيسية والعامة بالأشجار من نباتات الزينة وتجميل مداخل القرى
3- يتم تهذيب الأشجار بالمدارس والمصالح الحكومية والشوارع العامة .
ثامنا قطاع الأمن :-1- تم الانتهاء من إنشاء سجل مدني اسنا الجديد بتكلفة 4 مليون وجاري افتتاحه.
تاسعا البنوك والبريد:-1- تطوير وميكنة مكتب بريد طفنيس
2- إنشاء مكتب تموين بالجهود الذاتية
عاشرا: المصالح الحكومية والخدمية :-1- تم إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الترعة بتكلفة 2.3 مليون جنيها .
2- تم إنشاء مكتب بريد ترعة ناصر
3- إنشاء عدد 2 شباك مكتب توثيق شهر عقاري بمكتب بريد طفنيس
4- إنشاء مركز تكنولوجي للخدمات التموينية بالكيمان
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