جو بايدن: سنعيد تقييم سياسات ترامب الدفاعية والخارجية

كتبت: نهال أبو السعود

أكد جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب، أنه وفريقه سيعيدان تقييم السياسات التي عملت بها إدارة ترامب خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال بايدن، "سنعمل على إعادة النظر في السياسات التى انتهجها ترامب".

وصرح بايدن، العديد من المؤسسات بها أضرار يجب معالجتها خاصة السياسات الخارجية والدفاعية، مضيفا:"العديد من وكالات الأمن القومي الأمريكية أصابها ضرر كبير خلال حكم إدارة ترامب يجب تحديث منظومة الدفاع لمواجهة التحديات التي نواجهها".

يدلي الرئيس المنتخب جو بايدن بكلمة بعد تلقي إحاطة من أعضاء فرق مراجعة وكالته للأمن القومي والسياسة الخارجية.

أخبر مسؤول انتقالي شبكة CNN أن الإحاطة ستركز بشكل كبير على نتائج فرق المراجعة منذ البداية المتأخرة لعملية الانتقال الرسمية ، وأن ملاحظات بايدن ستكون بمثابة نظرة عامة واسعة على بعض هذه النقاط الرئيسية، وسوف يكون الإيجاز أقل عن العناوين الرئيسية المحددة في الأخبار ، ولكنه يركز بشكل أوسع على الصحة المؤسسية للبلاد والعافية على جبهات الأمن القومي والسياسة الخارجية.

تعهد بايدن باتباع نهج مختلف بشكل ملحوظ في الحكم عن الرئيس دونالد ترامب ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.