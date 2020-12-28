جنود ووزراء في الفلبين يتلقون لقاح كورونا قبل الموافقة عليه

قال مسؤولون في الفلبين اليوم الاثنين إن بعض الجنود والوزراء تلقوا لقاحا للوقاية من كورونا رغم عدم حصوله على الموافقة التنظيمية التي تقول وزارة الصحة إنها ضرورية لضمان سلامته.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنو إن بعض الوزراء تلقوا بالفعل لقاحات كورونا وقال قائد الجيش اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيجانا إن بعض الجنود جرى تطعيمهم كذلك لكن ليس بأعداد كبيرة. ولم يذكرا نوع اللقاح المستخدم.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن جميع اللقاحات يجب أن تخضع لتقييم الخبراء "ولا يستخدم سوى اللقاحات التي تحصل على الموافقة وتثبت سلامتها".

وقال رولاندو أنريك دومينجو مدير إدارة الأغذية والعقاقير إن الجهات التنظيمية الفلبينية لم تقر بعد لقاحا لكوفيد-19 ما يجعل استيراد أي لقاح وتوزيعه وبيعه غير قانوني.

وحذر دومينجو الناس من أن استخدام لقاحات لم تحصل على الموافقة يعرضهم "لكل أشكال المخاطر" وقال لشبكة سي.إن.إن الفلبين إن الآثار الجانبية محتملة "خاصة إذا كنت لا تعرف كيف تدار هذه الأمور".

وحتى الآن لم يتقدم سوى لقاح شركة فايزر بطلب الموافقة على استخدامه للطوارئ.

وقالت ماريا روساريو فيرجيري وكيلة وزارة الصحة إن الوزارة ليست على علم بتطعيم الجنود وقال الكولونيل إدجارد اريفالو المتحدث باسم الجيش إن قيادة القوات المسلحة لم تصرح بأي تطعيمات.

وأضاف أريفالو إن من تلقوا اللقاح من وحدة الأمن الخاص للرئيس رودريجو دوتيرتي.

وقال المتحدث باسم دوتيرتي إن الرئيس لم يتلق تطعيما وأضاف أنه لا يمانع في تلقي الجنود للتطعيم لحماية أنفسهم.

وقال دوتيرتي في اجتماع مع مسؤولي الصحة بثه التلفزيون إن جميع الجنود تقريبا جرى تطعيمهم.

وأضاف أن "كثيرين" في الفلبين - لم يحددهم- تلقوا لقاح المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم).

ورد سوبيجانا قائد الجيش على سؤال عما إذا كان تطعيم الجنود صرح به مكتب الرئيس قائلا "بالطبع فهو قائدنا الأعلى".