جامعة كفر الشيخ تنظم فاعليات تحكيم لمشروعات قسم الإعلام

فريق المحافظات

نظمت شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ فعاليات تحكيم مشروعات التخرج للعام الجامعي 2020، وشارك محمد سليمان مراسل اليوم السابع بكفر الشيخ كعضواً فى لجنة تحكيم المشروعات.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة ريهام درويش، رئيسة قسم الإعلام بالكلية، وأشرف على مشروعات التخرج الدكتور محمد الحفناوي، مدرس الصحافة بالكلية، والدكتورة رماح يونس، المدرس المساعد بالقسم.

وأكدت الدكتورة ريهام درويش، رئيسة قسم الإعلام بالكلية، تنوعت مشروعات التخرج الـ 10 ،متناولة العديد من الموضوعات سواء الموضوعات الاجتماعية أو موضوعات تاريخية وحضارية،وهو ما يعكس الاطلاع الواسع لدى الطلاب، وقدرتهم على التعامل مع مختلف القضايا، موجهة الشكر لكل المشاركين من الطلاب والطالبات في الموضوعات التي نالت استحسان المحكمين ، كما وجهت الشكر لهيئة التدريس المشرفين على المشروعات.

وأوضحت رئيس قسم الإعلام، أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وتتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العملية وتوفير فرص تدريبية تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل، مشيرة إلى أن قسم الإعلام يقدم كل عام كوادر جديدة تساهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.