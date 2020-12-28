جامعة أسوان تبحث الاستعدادات للامتحانات وتوافق على تعيين أعضاء هيئة تدريس

أسوان - صلاح المسن

ناقش مجلس جامعة أسوان اليوم، الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث شملت فعاليات المجلس مناقشة خطة جامعة أسوان للاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب ، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان ، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى وظائف مدرس وأستاذ مساعد ومنح درجات علمية .

جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد مجلس جامعة أسوان ، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات ومستشارى رئيس جامعة أسوان .

وافتتح أعمال مجلس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، بالترحيب بالحضور وقدم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية متمنيا السلامة للجميع. وهنيء المجلس كلية العلوم على اعتماد برنامج الكلية من الهيئة القومية للاعتماد والجودة وهنيء رئيس اتحاد الطلاب المنتخب ونائبه وباقى أعضاء مجلس اتحاد الطلاب بمناسبة فوزهم.