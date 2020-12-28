اليوم السابع
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تنفيذ 726 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:20 م
تنفيذ 726 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، من تنفيذ 729 حكماً متنوعاً، اليوم، الاثنين، خلال حملة تنفيذ أحكام، بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 729 حكماً متنوعاً شملت: ضبط 133 حكم حبس جزئي و28 حكم حبس مستأنف و394 أحكام غرامات و169 أحكام المخالفات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

 


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اسوان

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