اليوم السابع
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تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية والشوارع بالشرقية.. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:14 ص
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية والشوارع بالشرقية.. صور تطهير ورش وتعقيم المنشات بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت ومراعاة المسافات البينية، والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة الجميع.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز بتشكيل لجان دوريه للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهى والمحال التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ، حرصا على سلامه المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ، وخاصه مع زياده أعداد الاصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية .

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بتعقيم وتطهير ( ديوان عام الوحدة المحلية بالعدلية، ديوان عام الوحدة المحلية بالبلاشون، مجمع المدارس بالبلاشون، ديوان عام مجلس مدينة بلبيس، مدرسة البلاشون الإبتدائية (المجمع )، مدرسة قرملة الإبتدائية، المدرسة الإبتدائية المشتركة بميت حمل، مدرسة الشهيد أحمد العرايشى الإعدادية المشتركة، ديوان عام الوحدة المحلية أولاد سيف، ومبنى جمعية الهلال الأحمر، ومدرسة الحاج أحمد جادالله الابتدائية بأولاد سيف، ومدرسة أولاد سيف الإبتدائية 1، مبنى الوحدة المحلية كفر أيوب، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهه فيروس كورونا وحفاظا على صحه وسلامه المواطنين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحمله لرش وتطهير وتعقيم شارع حلقه السمك وشارع البوسطة وشارع مولد النبى ومنطقه المنتزه وشارع مركز وقسم أول الشرطة والمركز التكنولوجى ومبنى رئاسة حى أول ومدرسه الزقازيق الثانوية بنين وسويقه شارع المعلمين بالحسنية وحلقه السمك وشارع البوسطة وشارع مولد النبى والمنتزه ، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهه فيروس كورونا وحفاظا على صحه وسلامه المواطنين.

 

تطهير ورش وتعقيم المنشات بالشرقية (1)
تطهير ورش وتعقيم الشوارع بالشرقية 

 

تطهير ورش وتعقيم المنشات بالشرقية (2)
تطهير ورش وتعقيم المنشات بالشرقية 

 

تطهير ورش وتعقيم المنشات بالشرقية (3)
تطهير ورش وتعقيم مدرسة البلاشون الإبتدائية بالشرقية 

 

تطهير ورش وتعقيم المنشات بالشرقية (4)
تطهير ورش وتعقيم المنشات

 


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