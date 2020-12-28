تعليم القليوبية تصعد طالبة لمسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى"

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو"، اليوم الإتنين، بنقابة المعلمين ببنها، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، وتحت رعاية توجيه اللغة العربية حنان بسيونى موجه عام اللغة العربية، وخالد أحمد بدر موجه مركزى لغة عربية.

وأوضحت المديرية، أنه فازت بالمركز الأول الطالبة أشرقت هاني محمد إبراهيم "مدرسة أمين سامى التابعة لإدارة القناطر الخيرية"، والتى تم تصعيدها على مستوى الجمهورية، فيما فاز بالمركز الثاني الطالب خالد محمود عبد الله "مدرسة طوخ الخاصة بإدارة طوخ التعليمية"، والمركز الثالث الطالبة روان وحيد سعيد "مدرسة كفر العرب الإعدادية بإدارة بنها التعليمية".

وأشارت مديرية تعليم القليوبية، إلى أنه يتم إجراء المسابقة في المرحلتين "الإعدادية – الثانوية"، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية يتم إشتراك طلاب الصف الثالث الإعدادي من مدارس "التعليم العام – القوميات – الخاص – الدولي – المكفوفين"، وبالنسبة للمرحلة الثانوية يتم إشتراك طلاب المرحلة الثانوية "الصف الثانى الثانوى أو الثالث الثانوى" من البنين والبنات "العام – القوميات – الخاص – الدولي – المكفوفين"، كما سيتم إجراء التصفية الثانية على مستوى المديرية للمرحلة الثانوية غدا الثلاثاء، وسيتم تصعيد طالب واحد من كل مرحلة للتصفية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور السيد الفيومي مدير تعليم القليوبية، أن الهدف من المسابقة هو رفع مستوى الطلاب فى اللغة العربية ومهاراتها الأربع "الاستماع – التحدث - القراءة - الكتابة)"، ورفع مستوي الطلاب فى الإلقاء الشعري المعبر، الذى يؤدى إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعانى والتذوق اللغوى والأدبى، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه.