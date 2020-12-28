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تسجيل 445 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:18 م
تسجيل 445 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 445 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في البلاد مقابل 298 حالة في بيانات أمس الأحد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 298 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 261 حالة وفاة في اليوم السابق.

وانخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 8913 من 10407 في اليوم السابق، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بدء الوباء في إيطاليا إلى مليونين و47696.

 

 

 


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