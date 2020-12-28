وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 333 ألفا و125 حالة، وذلك عقب تسجيل 1209 حالات وفاة جديدة أمس (الأحد).



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

