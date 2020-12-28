تركيا تسجل 15,197 إصابة و257 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات التركية عن تسجيل 15,197 إصابة و257 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقا سابق قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأحد إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة سينوفاك من الصين إلى تركيا تأجل "ليوم أو يومين" بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في جمارك بكين.

واتفقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة سينوفاك، وكانت بانتظار تسلم أول ثلاثة ملايين جرعة الاثنين.

كما ستشتري 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.