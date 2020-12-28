اليوم السابع
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تحرير 30 محضر لمقاهى تقدم الشيشة بشبرا الخيمة و50 غرامة لعدم ارتداء الكمامة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:13 م
تحرير 30 محضر لمقاهى تقدم الشيشة بشبرا الخيمة و50 غرامة لعدم ارتداء الكمامة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، حملة موسعة بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر لمقاهي مخالفة تقدم الشيشة، إلى جانب تحرير 50 غرامة فورية لعدم الملتزمين بارتداء الكمامات.

وشارك في الحملة اللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائبي رئيس الحي، المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري، وشرطة المرافق، والجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا الموجة الثانية، وجرى تنفيذ حملة على المقاهي ومواقف السيارات، ورفع جميع الإشغالات بالمؤسسة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة حملة موسعة على سناتر الدروس الخصوصية المخالفة لتعليمات مجابهة انتشار فيروس كورونا، خاصة داخل الأماكن المغلقة، حيث تمكنت بمشاركة مركز شرطة الخانكة من ضبط مركزين للدروس الخصوصية وتشميعهما بالشمع الأحمر، وتحرر محاضر للمدرسين القائمين بالتدريس.


فيروس كورونا

نائب محافظ القليوبية

المقاهى

الشيشة

غرامات عدم ارتداء الكمامة

الكمامة

غلق المقاهى

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