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بوتين: الاتصالات الثنائية بين روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى فى التاريخ

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:15 م
بوتين: الاتصالات الثنائية بين روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى فى التاريخ بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ونظيره الصينى، شى جين بينج، فى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، أن الاتصالات الثنائية بين روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى فى التاريخ، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف عن الجهود التى بذلها الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لوقف المواجهات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمينية فى إقليم قره باغ.

 

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن علاقات فلاديمير بوتين الطيبة مع كل من أرمينيا وأذربيجان هى التى سمحت له بالتوسط بين الطرفين لإيقاف النزاع المسلح فى المنطقة.


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