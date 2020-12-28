بقالو كاليفورنيا يطالبون بمنحهم لقاح فيروس كورونا أسوة بسائقى الأجرة

كتب محمد تهامى زكى

انضم عمال البقالة، إلى سائقى سيارات الأجرة، الذين طالبوا من الحكومة أن تقدم لهم حقن لقاح فيروس كورونا، وذلك لأنهم يعتبروا من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ووفقاً لموقع usa24news الأمريكى، فإنه سوف يجتمع مجموعة من الأطباء وموظفى الصحة العامة، يوم الثلاثين من هذا الشهر من أجل وضع خطة لتوزيع اللقاح بشكل أفضل.

وكان سائقو سيارات الأجرة، طلبوا بأن يكون لديهم الحق فى الحصول على اللقاح، حيث قال تونى ويست، كبير المسؤولين فى شركة النقل الشهيرة عالميا: "إنه مطلب جماعى منذ فترة، يجب حماية السائقين لحماية عائلاتهم".

وتعتبر ولاية كاليفورنيا، من بين أكبر الولايات التى تقوم بتوزيع لقاحى فايزر وموديرنا فى البلاد، وتم تطعيم 1.2 مليون شخصا إلى الآن فى كاليفورنيا، وبحلول يناير المقبل ستحصل كاليفورنيا على 2.5 مليون جرعة ثانية.

من ناحية أخرى، قالت شركة نوفافاكس للأدوية، إنها بدأت تجربة المرحلة الأخيرة على لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 فى الولايات المتحدة، بعد تأجيلها مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتوسيع نطاق عملية التصنيع.

وستشمل التجربة أكثر من 30 ألف متطوع من نحو 115 موقعا بالولايات المتحدة والمكسيك، على أن يتلقى الثلثان جرعات اللقاح ويتلقى الثلث الباقى جرعات وهمية.

وتأخرت نوفافاكس عن شركات أخرى تتسابق على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد التصريح للقاحى فايزر ومودرنا للاستخدام الطارئ فى الولايات المتحدة.

لكن الخبراء قالوا، إن هناك حاجة لأكثر من لقاح للقضاء على الجائحة التى أودت بحياة أكثر من 1.7 مليون فرد على مستوى العالم.