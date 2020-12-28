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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الوباء بـ41,385 إصابة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 08:13 م
بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الوباء بـ41,385 إصابة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء عند 41,385 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تمديد تعليق حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى الـ 12 من يناير المقبل ، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم ، الذى نوه الى أن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، اتخذ قرارا لتمديد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا حتى  12 يناير بهدف منع وصول السلالة الجديدة إلى الأراضي الروسية.

 

 

 


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