برج خليفة يستعد لاستقبال العام الجديد 2021 بعرض للألعاب النارية ..فيديو

كتب هيثم سلامة

يستعد برج خليفة بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاحتفال بالعام الجديد 2021، من خلال عروض ألعاب نارية، حيث يأتى ذلك وفقا لضوابط احترازية لوقاية المواطنين من فيروس كورونا.

ثلاثة أيام تفصلنا عن استقبال العام الجديد مع عرض ألعاب نارية لا مثيل له على الإطلاق! سجّلوا الآن على تطبيق#UByEMAAR

لتضمنوا مشاهدة حصريّة لإحتفالات إعمار بليلة رأس السنة لعام 2021 pic.twitter.com/7HcO5zUOVr — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) December 28, 2020

ونشر حساب برج خليفة، بموقع تويتر "فيديو"،معلقًا:" ثلاثة أيام تفصلنا عن استقبال العام الجديد مع عرض ألعاب نارية لا مثيل له على الإطلاق سجّلوا الآن على تطبيق#UByEMAAR لتضمنوا مشاهدة حصريّة لاحتفالات إعمار بليلة رأس السنة لعام 2021".



برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة

من جانب أخر، تستقبل الإمارات العام الجديد 2021 بألعاب نارية ضخمة تستمر 35 دقيقة متواصلة، وذلك خلال فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي ، والتي سيتم خلالها تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وسيعيش زوار المهرجان ليلة استثنائية بكل المقاييس، تبدأ احتفالاتها منذ فتح أبواب المهرجان عند الثالثة ظهراً للجمهور يوم 31 ديسمبر الجارى، وحتى منتصف الليل واستقبال العام الجديد، حيث خصصت كافة الأجنحة الكثير من الاستعراضات الفنية والفلكلورية العالمية التي ستستمر على مدار اليوم، لتتحول منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بليلة رأس السنة، التي ستكون بلا شك متميزة كعادة المهرجان كل عام، وذلك حسبما نشرت شبكة الرؤية الإماراتية.