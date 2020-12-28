بايدن يشكر أجهزة إنفاذ القانون بعد حادث انفجار ناشفيل

كتبت: نهال أبو السعود

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، شكره للشرطة وجهودها بعد انفجار مدينة ناشفيل، قائلا: "أشكر أجهزة إنفاذ القانون في ناشفيل الذين ضحوا بأنفسهم لحماية حياة الأمريكيين".

يدلي الرئيس المنتخب جو بايدن بكلمة بعد تلقي إحاطة من أعضاء فرق مراجعة وكالته للأمن القومي والسياسة الخارجية.

أخبر مسؤول انتقالي شبكة CNN، أن الإحاطة ستركز بشكل كبير على نتائج فرق المراجعة منذ البداية المتأخرة لعملية الانتقال الرسمية، وأن ملاحظات بايدن ستكون بمثابة نظرة عامة واسعة على بعض هذه النقاط الرئيسية، وسوف يكون الإيجاز أقل عن العناوين الرئيسية المحددة في الأخبار، ولكنه يركز بشكل أوسع على الصحة المؤسسية للبلاد والعافية على جبهات الأمن القومي والسياسة الخارجية.

تعهد بايدن، باتباع نهج مختلف بشكل ملحوظ في الحكم عن الرئيس دونالد ترامب، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.