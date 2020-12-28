وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ - وفق ما نقلته صحيفة /دون/ الباكستانية- إن الخطوط الجوية الوطنية سوف ترسل رحلات لإعادة الباكستانيين العالقين في الخارج،وأن تشغيل الرحلات في اتجاه واحد سيشكل عبئًا ماليًا على الخطوط الجوية الباكستانية، لكن إعادة الباكستانيين العالقين أمر لا مفر منه أيضًا، كما أن الخطوط الجوية الباكستانية ستنقل البضائع من باكستان إلى السعودية.



وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية أرشد مالك تعليمات مؤخرًا إلى الإدارات المعنية بالحفاظ على أسعار شحن جذابة ومعقولة، حيث أن الخطوط الجوية الباكستانية لديها تقليد يتمثل في المضي قدمًا دائمًا في الأوقات الصعبة،وإن إعادة الباكستانيين العالقين في الخارج هي مسؤولية وطنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق ،السماح لشركات الطيران بنقل ركاب غير سعوديين خارج المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كوفيد-19.



واشترطت هيئة الطيران المدني السعودية عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فايروس كوفيد 19 في المملكة.



وعلقت المملكة العربية السعودية "مؤقتًا" جميع الرحلات الجوية التجارية الدولية لمدة أسبوع واحد في ديسمبر الجاري، وبعد تعليق المملكة العربية السعودية لجميع الرحلات التجارية الدولية، ألغت الخطوط الجوية الباكستانية 44 رحلة من وإلى المملكة العربية السعودية.

