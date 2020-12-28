اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:28 ص
خالد صلاح
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انفجار عبوة ناسفة فى كابول دون سقوط ضحايا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:44 ص
انفجار عبوة ناسفة فى كابول دون سقوط ضحايا عناصر من الشرطة الأفغانية
كابول أ ش أ

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أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية اليوم الإثنين، انفجار عبوة ناسفة فى كابول، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة - فى بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار وقع بمنطقة "كولولا بوشتا".

 

ويوم الثلاثاء الماضى، أعلنت الشرطة الأفغانية ، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى انفجار لغم بالعاصمة كابول صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة دوغاباد بكابول عندما انفجر لغم كان مثبتا في سيارة تقل أطباء يعملون في سجن "بول شرخي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الضحايا.

 

 


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أفغانستان

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