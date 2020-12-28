انفجار عبوة ناسفة فى كابول دون سقوط ضحايا

كابول أ ش أ

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية اليوم الإثنين، انفجار عبوة ناسفة فى كابول، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة - فى بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار وقع بمنطقة "كولولا بوشتا".

ويوم الثلاثاء الماضى، أعلنت الشرطة الأفغانية ، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى انفجار لغم بالعاصمة كابول صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة دوغاباد بكابول عندما انفجر لغم كان مثبتا في سيارة تقل أطباء يعملون في سجن "بول شرخي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الضحايا.