انطلاق فعاليات معرض فن الأجيال بجامعة العريش بعرض 150 لوحة مرسومة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت كلية التربية بجامعة العريش اليوم فعاليات معرض فن الأجيال لعرض فنون وابداعات طلبة الكلية فى مجال الرسم بعرض 150 لوحة، أبدع فى رسمها طلبة من الجامعة وضيوف شرف سمح لهم بعرض إنتاجهم الفنى أمام الجمهور.

وافتتح الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، المعرض يرافقه الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية، وعددا من قيادات الجامعة ورموز مجتمعية .

وقال الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المعرض اضافة جديدة لأنشطة الجامعة بهدف إبراز مواهب الطلبة فى مجال الفنون المختلفة وخصوصا إبداع الرسم .

وأضاف أن الفعالية تعد تأكيد على احتضان جامعة العريش وتبنى كافة المواهب وتشجيعها على الظهور بشكل مناسب للمجتمع .

ومن جانبه أشار الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بالعريش، إلى أن المعرض هو تأكيد على توجه الدولة وهدفها أن يتم تقديم كل الدعم لشباب الجامعات والاهتمام بمواهبهم وإبداعاتهم .

وأضاف أنه تم تخصيص موقع مناسب للمعرض ، خلاله أتيحت الفرصة للطلبة الموهوبين كلا فى مجاله لعرض انتاجهم، وخصص جانب من المعرض لضيوف الشرف وهى اسرة من قرية الروضة من ذوى الشهداء، موهوبين فى مجال الرسم لعرض انتاجهم المميز من اللوحات .

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر منسق المعرض ومنظمة، إن المشاركين هم أجيال مختلفة لذلك سمى المعرض فن الأجيال بهدف الدمج بين طلبة موهوبين وضيوف شرف من المراحل السنية المختلفة بينهم طفل فى المرحلة الابتدائية ومبدعة بالمرحلة الإعدادية، ومشارك أحد المعلمين من قرية الروضة من ذوى الشهداء إلى جانب الشباب طلبة الجامعة .

ولفت إلى أن فكرة المعرض انطلقت من مركز خدمة المجتمع بكلية التربية، لخدمة المجتمع من المبدعين بالتسويق لهم من خلال الجامعة لافتا ان العارضين 5 طلبة من الجامعة واسرة ضمت 5 مبدعين من ابناء قرية الروضة من ذوى الشهداء الموهوبين جميعهم فى مجال الرسم، وبلغ عدد اللوحات تخطى 150 لوحة جمعت فنون الرسم بقلم الرصاص والألوان المائية وعرضت وجوه لشخصيات الشهداء ورموز المجتمع وفنون منوعة .

وتابع أن رسالة المعرض من شمال سيناء أن "سيناء ابداع بأهلها" ، لافتا إلى أن المنتظر تواصل الدعم من كل المجتمع للمواهب معربا عن أمله وجود مرسم وقاعات تستقبل وتعرض الفنون لكل المبدعين من خلال مركز متخصص على أرض شمال سيناء .