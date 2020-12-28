انطلاق فعاليات مؤتمر البحوث التطبيقية الثالث بجامعة القناة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

افتتح الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، مؤتمر البحوث التطبيقية الثالث تحت عنوان "آفاق البحوث العلمية برؤية تطبيقية" رسالتك فى ٥ دقائق بإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إيمانًا من جامعة قناة السويس بأهمية البحث العلمى وتوجه لحل مشكلات للمجتمع الخارجى لخدمة إقليم القناة.

وأكدت "هجرس"، أن الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين نشر ثقافة البحوث التطبيقية لربطها بمشكلات المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، التجارية السياحية، الصحية، التعليمية، وإتاحة تسويق نتائج رسائلهم بالماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة تعد بيت الخبرة والاستشارات للبحوث بكوكبة من العلماء في مجال التعليم والطاقة والاستثمار، فأن لغة الاستثمار فى البحث العلمى هو الوسيلة لتنمية المشروعات.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هدى فرج، أمين عام الجامعه وشارك بالمؤتمر 30 بحث تطبيقي "دكتوراة وماجستير " بالقطاع الطبى، قطاع العلوم الإنسانية، والعلوم الأساسية وتم تصعيد 16!بحث كما ضمت لجنة البحوث التطبيقية الدكتور شعبان حفنى والدكتورة أمانى وحيد والدكتورة أميرة الخولى والدكتورة سمية عبدة والدكتور محمد باغة.

عقد المؤتمر بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والإلتزام الكامل بإرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وبتقنية hybrid conference والتى تستخدم في عقد المؤتمرات المباشرة (وجها لوجه)إلى جانب البث المباشر للمشاركة أون لاين، وبلجنة تنظم تضم الدكتورة رضوى عمر والدكتورة عفاف عطية والدكتورة ابتهال عنب وأمنية عبدالمنعم ،وهبةالله انس والمهندس أحمد هلال.



- الدكتوره ماجدة هجرس نائب ريس جامعه القناه



المؤتمر



جانب من المؤتمر