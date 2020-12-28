اليوم السابع
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اليابان تغلق حدودها أمام الوافدين من حول العالم للسيطرة على كورونا الجديدة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:50 ص
اليابان تغلق حدودها أمام الوافدين من حول العالم للسيطرة على كورونا الجديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
طوكيو أ ش أ

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أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، تعليق دخول الرعايا الأجانب غير المقيمين إلى البلاد والذين يصلون من معظم أنحاء العالم حتى نهاية يناير المقبل، وذلك فى إطار جهودها لمنع انتشارالسلالة الجديدة لفيروس كورونا .

قال وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، إن خمسة مواطنين يابانيين عادوا من بريطانيا تم الكشف عن إصابتهم بالسلالة الجديدة من كورونا وجرى وضعهم فى الحجر الصحي.

ومنذ اكتشاف السلالة الجديدة فى بريطانيا، فى سبتمبر الماضي، وحتى الآن  جرى رصد حوالى ألف إصابة بها فى أراضى المملكة، بالإضافة إلى رصد حالات مماثلة فى سويسرا وهولندا والدنمارك وأستراليا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأعلن المجلس الاستشارى البريطانى الخاص بدراسة الفيروسات المسببة لأمراض الأجهزة التنفسية أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتشار العالية.

 


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