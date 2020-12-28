وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم الاثنين، أن الحالة لسيدة من سكان طوكيو في الخمسينيات من عمرها، وقد عادت إلى اليابان من بريطانيا في 13 ديسمبر الجاري وأصيبت لاحقا بالحمى وتم إدخالها إلى منشأة طبية في طوكيو يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف البيان أن السيدة خضعت للحجر الصحي الذاتي في منشأة سكنية فور وصولها إلى اليابان، دون استخدام وسائل النقل العام ولم تكن على اتصال وثيق بأي شخص .

