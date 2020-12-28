وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 2510 حالات، منها 421 في العناية المركزة.

وأضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا العليا بواقع 323 حالة، ثم النمسا السفلى 314 حالة، وفيينا 242 حالة، وسالزبورج 211.. وجاءت أقل الإصابات في ولاية بورجنلاند وبلغت 44 حالة.