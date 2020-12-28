أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين، تسجيل 1592 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وأوضح بيان لوزارة الصحة أن أجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 353 ألفا و484 حالة، تعافى منها 326 ألفا و768 حالة.. بينما توفي 5931 حالة.
وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 2510 حالات، منها 421 في العناية المركزة.
وأضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا العليا بواقع 323 حالة، ثم النمسا السفلى 314 حالة، وفيينا 242 حالة، وسالزبورج 211.. وجاءت أقل الإصابات في ولاية بورجنلاند وبلغت 44 حالة.
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