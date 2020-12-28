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الكويت تعلن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 يناير

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:19 م
الكويت تعلن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 يناير امير الكويت
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الكويت عن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 يناير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأعلنت الكويت فتح الحدود البرية والبحرية اعتبارا من 2 يناير من 9 صباحا حتى 3 مساء.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن إعادة تشغيل حركة الطيران مع الدول المحظورة، سيتم بعد توافر لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تلك الدول.

وأضاف الشيخ باسل الصباح – في تصريح صحفي خلال متابعته حملة التطعيم الفعلية للوباء - قائلا، :"سيكون هناك تعديل على الدول المحظورة، بعدما يتوفر اللقاح في تلك الدول، لكن اللقاح لن يكون متوفرا في دول العالم بشكل كامل خلال العام المقبل 2021؛ وذلك بحسب تصاريح العديد من المختصين"، وعند توفر اللقاح وحصول الأشخاص على شهادة تطعيم، سيسهل ذلك الانفتاح على تلك الدول في المستقبل".


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