الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 22 فى اليوم السابق

شنغهاى (رويترز)

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الاثنين أن البر الرئيسى الصينى سجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 22 فى اليوم السابق.

وقالت اللجنة فى بيان إن 15 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وأضافت أن الحالات المحلية الست سُجلت فى إقليم لياونينغ.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 20 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من 15 حالة مماثلة فى اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى الصين إلى 86976 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفى إطار منفصل، شددت بكين قيود كوفيد-19 لمخاوف من أن سفر أعداد كبيرة من الصينيين خلال فترة العطلة قد يتسبب فى ارتفاع عدد الإصابات فى العاصمة، حيث أبلغت الأحد عن حالات إصابة محلية لليوم الرابع على التوالي.