الصين ترفض دعوات من أمريكا لإطلاق سراح فارين من هونج كونج

حثت الصين اليوم الاثنين الولايات المتحدة على الكف عن استغلال قضية هونج كونج للتدخل في شؤونها الداخلية بعد أن دعت السفارة الأمريكية إلى إطلاق سراح 12 هاربا من هونج كونج يخضعون للمحاكمة في شنجن.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين في بيان اليوم الاثنين إن ما "اعتبر جريمة" لهؤلاء الفارين هو "الهرب من الطغيان" وإن الصين لن "تتوانى عن فعل أي شيء" لمنع مواطنيها من البحث عن الحرية في أي مكان آخر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية إن التصريحات الأمريكية "تتجاهل الحقائق".

وأضاف أن بلاده تعارض بشدة تلك التصريحات وتحث الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية.